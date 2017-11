Цели 3 БГ-филма ще се борят за Европейските филмови награди

„Безбог“, „Белгийският крал“ и „Пощальонът“ са сред номинираните от EFA

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

По традиция, Европейската филмова академия (EFA) и EFA Productions обявиха по време на кинофестивала в Севиля номинациите за предстоящите 30-и Европейски филмови награди. Най-много номинации (5) получи шведът Рубен Йостлунд, лауреат на фестивала в Кан, за своята трагикомедия "Квадрат" ("The Square"). 4 номинации има фаворитката на "Берлинале" Илдико Енеди (Унгария) с романтичната драма "За тялото и душата" ("Teströl és lélekröl" / "On Body and Soul"), а с по 3 номинации са драмата "Нелюбов" ("Loveless") на Андрей Звягинцев и "Убийството на свещения елен" на номинирания за "Оскар" гръцки режисьор Йоргос Лантимос - този филм предстои да видим и по българските екрани през януари.

За първи път в историята на наградите цели 3 български филма ще претендират за Европейска филмова награда - това са копродукцията "Белгийският крал" (номинация за най-добра комедия), копродукцията "Безбог" (номинация за откритие на годината) и копродукцията "Пощальонът" (номинация за най-добър документален филм). С най-голям шанс за награда специалистите очертават "Белгийският крал".

Ето и списък на номинациите:

Най-добър филм:

«120 удара в минута», реж. Робен Кампийо

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев

«За тялото и душата», реж. Илдико Енеди

«Другата страна на надеждата», реж. Аки Каурисмаки

«Квадрат», реж. Рубен Йостлунд

Най-добър режисьор:

Илдико Енеди, «За тялото и душата»

Аки Каурисмаки, «Другата страна на надеждата»

Йоргос Лантимос, «Убийството на свещения елен»

Рубен Йостлунд, «Квадрат»

Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»

Най-добра актриса:

Паула Беер, «Франц»

Жюлиет Бинош, «Un beau soleil intérieur» ("Let the Sun Shine In")

Александра Борбей, «За тялото и душата»

Изабел Юпер, «Хепиенд» ("Happy End")

Флорънс Пю, «Лейди Макбет»

Най-добър актьор:

Клас Банг, «Квадрат»

Колин Фарел, «Убийството на свещения елен»

Йозеф Хадер, «Стефан Цвайг»

Нахуел Перес Бискаярт, «120 удара в минута»

Жан-Луи Трентинян, «Хепиенд»

Най-добър сценарий:

«За тялото и душата»

«Убийството на свещения елен»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

«Франц»

Най-добър документален филм:

«Аустерлиц» - Германия, реж. Сергей Лозница

«Община» ("Komunia") - Полша, реж. Анна Замецка

«Пощальонът» - Финландия, България, реж. Тонислав Христов

«Ла Чана» - Испания, Исландия, САЩ, реж. Лучия Стойевич

«Странник в Рая» ("Stranger In Paradise") - Холандия, реж. Хидо Хендрикс

Най-добра комедия:

«Белгийският крал» (Белгия, Холандия, България)

«Квадрат» (Швеция, Германия, Фpанция, Дания)

«Венсан» / "Vincent" (Фрaнция, Белгия")

«Добре дошли в семейство Хартман» / "Willkommen bei den Hartmanns" (Германия)

Най-добър анимационен филм:

«Етел и Ърнест» (Великобритания)

«Луиза през зимата» / "Louise en hiver" (Фрaнция, Канада)

«Да обичаш Винсент» (Великобритания, Полша)

«Зомбилениум» / "Zombillénium" (Фрaнция, Белгия)

Откритие на годината – награда на FIPRESCI:

«Малкото селянче» / "Petit paysan" / "Bloody Milk" (драма, Фpaнция)

«Безбог» (България, Дания, Фpанция)

«Лейди Макбет» (романтична драма, Великобритания)

«Лято 1993» / "Estiu 1993" / "Summer 1993" (семейна драма, Испания)

«Отшелниците» / "Die Einsiedler" / "The Eremites" (драма, Германия, Австрия)