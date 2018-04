Млад, независим и лауреат на „Златна роза“

На фокус – младият кинематографист Васил Горанов, който полетя с „Кораба „Слънчоглед 1“

Вместо визитка: Васил Горанов е роден в град Русе, учил е дизайн в Русенския университет. „Корабът „Слънчоглед 1“ е първият му филм, който изненадващо спечели голямата награда „Златна роза“

в раздел „късометражно кино“ на 35-ото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златната Роза 2017“ във Варна. Между другото, сред творческите му планове е и негово гостуване в Града на липите, за да покаже пред старозагорска публика своя награден 68-минутен филм.

Как бихте се представил сам пред нашите читатели, г-н Горанов?

- Бих се представил с артистичния псевдоним Пепе Джордж. Измисли го едно бебе, защото ме мислеше за анимационен герой. В момента се изявявам като кинаджия – режисьор, оператор, сценарист, монтажист и всичко останало, което съпътства един филм от идеята до екрана.

Кога и как се роди идеята да снимате филми?

- Още от дете, предполагам, но тогава нямаше видеокамери навсякъде като сега. Тогава се учехме да разказваме истории. Моите приятели и до ден-днешен се чудят как цитирам неща, които са казали преди 20 години. Обичам да разказвам интересни, поучителни и забавни истории. Сега вече мога да го правя и с филмите си. Бях на 25 години, когато ми подариха първата видеокамера и оттогава не спирам да снимам.

Поздравления за официалното признание за "Корабът "Слънчоглед 1"! Какво Ви даде "Златната роза"?

- Четири килограма е наградата, хич не е лека! Дава радост, отговорност и повод за размисъл. Хубаво е да те признаят колеги режисьори , актьори и кино критици, особено когато с пълнометражен филм спечелиш късометражен конкурс. Очевидно правя изкуство и извън рамката, защото този филм така и не можа да се разбере игрален ли е, или документален, дори и аз не знам…

Успя ли вече да направи впечатление Вашият филм и в чужбина?

- Досега е имал само една прожекция в Ню Йорк.

Какво и колко ви струваше "Корабът "Слънчоглед 1"? Като пари и като време, да речем…

- Много е трудно да се каже, защото съм го правил няколко години и не съм си поставял за цел да смятам колко пари са изхарчени. Правех го за забавление, а и защото посланията в него са важни. Никога не съм имал бизнес отношение към изкуството, което правя.

Каква е основната отлика между аматьорското и безбюджетното професионално кино?

- Това са просто понятия. Някои спекулират с това, за да си правят реклама. Има една фраза на Вернер Херцог - „ ако искаш да направиш филм и имаш 500 евро, тогава направи филм за 500 евро...“

Къде и как би могъл да се гледа Вашият филм?

- Има го във Вимео с платен линк за 3 долара. Но кой в България дава пари за филми и музика, след като може да тегли безплатно от интернет с пиратско качество?!

Извадихте ли пред публика втория си филм?

- Да , казва се „Кой е Никой?“; премиерата беше на феста за независимо кино в София. Сега го има безплатно в ютуб - Who is No One?

Работите ли и по други проекти?

- Сега завършвам още един филм, той е документален и разказва историите на група боксьори, техните мечти, разочарования и постижения в среда, която трудно ги стимулира да побеждават, но им е трудно и да се откажат и продължават напред. Филмът се казва „Боксов речник“ и премиерата ще е през май.

Ако имате финансова възможност, бихте ли използвал професионални актьори и професионален оператор?

- Аз в непрофесионалните актьори често срещам повече отговорност, мотивация, професионализъм и желание, отколкото в т.нар. професионални актьори. Всичко е строго индивидуално . За оператор - да, търсил съм, няколко пъти са ми отказвали и затова аз си снимам филмите сам.

Имате ли вече кураж да кандидатствате със свои проекти на сесиите на НФЦ?

- Аз кураж имам, ама там с кураж проекти не се печелят. Има си други правила играта. Който ги знае и спазва, почти всяка година е отпред на опашката. Има хора, които от години чакат, пускат проекти и се надяват. Може би след време ще пусна проект, но трябва да е нещо мащабно, за да си заслужава нервите.

Какъв филм мечтаете да заснемете?

- Исторически. Има такива невероятни личности в историята на България! Но това са скъпи филми, затова засега съм се фокусирал над нискобюджетното и независимо кино.