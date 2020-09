„Окупаторът“ Ивайло Дичев

Или когато се изказваш непотготвен

В интервю за предаването „Трилинг“ на скопската телевизия „ТВ 24“ Ивайло Дичев заяви, че не личността на Гоце Делчев е основният препъникамък в работата на Историческата комисия, която трябва да преодолее търканията между София и Скопие съгласно Договора за приятелство. Основният проблем, според Дичев, е трактовката на „окупацията на Македония и Беломорието от българската армия с посредничеството на нацистите“. „Ние, българите, сме виновни за тази окупация, извършени са престъпления“, подчертава той.

Тук, обаче ще трябва да подчертаем объркването на професора по културна антропология, който очевидно трудно се ориентира в материята на Историята и Политологията. Затова му препоръчваме на първо време да прочете данните от официалната турска статистика за облика на Македония по национален признак, потвърдени от изследванията на големия познавач на Македония Васил Кънчов. Според тези данни към 1900 г. в Македония, взета в географските ѝ граници, е имало:

българи - 1 181 336

турци 499 204

гърци 228 702

албанци 128 711

власи-цинцари 80 767

евреи 67 840

цигани 54 557

разни 17 107 (между които 700 души сърби)

Всичко: 2 258 224

Нещо повече - след Балканските войни турците се изселват и процентно българите натежават още.

Тези данни се потвърждават и от заключенията на т.нар. Карнегиева анкета (на английски Carnegie Report) - популярното название на Доклада на международната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските войни (Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars), изготвен със средствата на Карнегиевата фондация за международен мир през 1913-1914 г. Основан в голямата си част на показания от очевидци и непосредствени наблюдения в опустошените райони, докладът става широко известен като безпристрастно отражение на военните жестокости и трайното им въздействие върху съжителството между съседните балкански народи. В българската историография анкетата се разглежда като „неоценим документ за балканската история“ и „първокласно свидетелство за етническата карта на Балканите до навечерието на Първата световна война“. Според Йозеф Редлих (Австро-Унгария, професор по държавно право във Виенския университет), Валтер Шюкинг (Германия, професор по право в Марбургския университет), Франсис Хърст (Великобритания, редактор на „Икономист“), Хенри Брейлсфорд (Великобритания, журналист), Пол д'Естурнел дьо Констан (Франция, сенатор), Жюстен Годар (Франция, депутат от Камарата на представителите), Павел Милюков (Русия, историк, член на Държавната дума) – автор на глави I (предистория на балканските войни), III (събитията в Одринска Тракия и на сръбско-българския фронт) и IV (изтребление и асимилация на народностите, сръбски и гръцки режим в Македония) от доклада и Самюъл Дътън (Колумбийски университет, САЩ) – преобладаващото население в географската област Македония е българско!

Въпрос с повишена трудност към Ивайло Дичев: Може ли да се използва терминът „окупация“ по адрес на земи, населени с българско население? В този смисъл – окупатор ли е Княжество България спрямо Източна Румелия през 1885? Окупатор ли е Царство България спрямо Южна Добруджа през 1940?

Разбира се, всеки има право да избира дали да бъде родолюбец или либерален гражданин на Света, но не и на Отечеството. В този смисъл професорът по културна антропология е желан автор в чужди медии като „Дойче веле“. Но не е желателно в коминтерновските медии на съседна Македония Дичев да се представя като българин. Защото някой отвъд Осогово може да се заблуди, че той е изразител на официалната /или неофициалната/ гледна точка на България.

Бел. ред. Предоставяме на вниманието на читателите и още една гледна точка:

Настояваме проф. Дичев да бъде докладван на Етичната комисия в СУ!

Наскоро във Фейсбук се появи интервю с проф. Ивайло Дичев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за македонска телевизия, в което този учен наговори редица нелепости, измислени факти, абсурдни антибългарски тези, от които нас от Национален младежки комитет на ВМРО ни е срам.

Това е повод да изпратим писмо до ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков от името на НМК на ВМРО, в което отправяме призив към него да докладва проф. Ивайло Дичев на Етичната комисия към СУ заради скандалното му изказване в македонската медия.

Казаното от проф. Дичев уронва престижа не само на българската държава, но и на университета, превърнал се в символ на образованието у нас.

Звучи абсурдно университетски преподавател да повтаря целенасочено македонистките тези, че след Втората световна война българските войски под егидата на нацистите от Германия са окупирали Македония и Егейска Тракия; че македонците учели по история, че българите са фашисти, а пък ние – че този момент е било Освобождението на българите по тези земи; че ние българите, трябва да поемем вината за това време и за окупацията. Моля?

Г-н Дичев, отново ще Ви кажем – извинете се, веднага, бързо. България не е окупирала Македония и Егейска Тракия. България се е борила за своя национален идеал, за своя народ, за своята кауза. Нещо, което на Вас очевидно Ви е непознато. Чрез думите си потъпквате паметта, делото и борбата на загиналите за свободата на българския народ.

Г-н Дичев, докато говорите за мостове и магистрали за сближаване на „двата ни народа“ Вие продължавате да ги горите и продължавате да разширявате пропастта, отваряна години наред от съветските, сръбските и българските комунисти.

Ние не искаме това!

Ето защо ще продължаваме да се борим тази комисия да изчисти спорните въпроси, за да няма изкривяване и злоупотреба с историческите факти, защото Македония е българска и ще остане такава, докато всички ние се борим за всеки един българин от Охрид до Черно море!