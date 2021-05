Партизан за бой се стяга, мята пушка на рамо

Случаят „Жан Виденов“ – „Мумията се завръща“, "Титаник" и „На всеки километър“ омесени в едно

Българската люпилня за политически хибриди продължава да бълва нова продукция. Спорно е само къде е локацията на политическия инкубатор – дали в някоя масонска ложа, в Библиотекарския, в Сараите, или в свинефермата на Гергов, или пък в Страната на водката? То ще се чуе… Но ситуацията започва да напомня за филми като „Мумията се завръща“ или „Земята на зомбитата“. Но май повече на сериала

„На всеки километър“… Пак замирисва на барут, заговори се за юмруци, автомати и бомби… Което не е добър сигнал и ако нашите млекопреработватели са умни хора, ще оградят мандрите си с двоен кльон и ще пуснат по оградата ток с високо напрежение. Защото очевидно не е далеч денят, в който потомците на борците срещу фашистките мандри ще последват дядовците си и ще хванат Балкана.

Да, познахте! Тези нерадостни мисли са породени от пръкването на предизборната коалиция „Ляв съюз за чиста и свята република“, обединила автентични комунисти с откровени рублофили. Която била зачената от политико-половия нагон на папа Жан. Виденов, както твърди хилядоустата мълва! Та тези прогресивни хора повече от час говориха на специална пресконфенеция за своите политически цели и задачи. Всичко това са бля-бля… Най-съществени се оказаха четири изречения накръст, изречени от другаря Виденов:

„Мaйкoпрoдaвцитe щe ми рaздaвaт aкъли, зaщoтo били зaд грaницa и нaпрaвили прaвилния цивилизaциoнeн избoр. A дa ми дoйдaт c фoтoaпaрaтитe cи, вързaни c Фeйcбук пocтoяннo, a пък aз щe им излязa c aвтoмaтa, нoжa или юмрукa cи, кoйтo cъщo e oръжиe. Лукaшeнкo им пoкaзa кaк cтaвa тaя рaбoтa. Клacичecки!“

На пръв поглед, Жан не е толкова престарял, че да изпращи тъй втрещяващо и изумяващо за преобладаващата част от народонаселението, което не е расло с „Овчарчето Калитко“, „Митко Палаузов“ и Спомените на Митка Гръбчева. Остава втората възможност – просто Жанчо да не е успял да порасне ментално – и затова да му се играе пак на партизани и фашисти.

Защо човек влиза в политиката? Презумпцията е, че той иска да управлява държавата… Случаят „Жан Виденов“ е съпоставим с такъв парадокс – все едно капитанът на „Титаник“ да поиска от някой корабособственик да му даде да управлява нов презокеански лайнер!

За финал, нека сондираме какви са народните чувства, възбудени от тази екстраординерна политическа вест.

„Спасени сме! Най-сетне имаме още един шанс Жан Виденов да ни оправи! Отлично помня предишния път, когато с Клара Маринова, Румен Гечев, Красимир Райдовски, Андрей Райчев, Янаки Стоилов, Георги Първанов, Татяна Дончева, Мая Манолова и останалите от бандата на БСП ни оправиха. Разбира се, сега Жан Виденов не е от БСП, той е „ново лице“… Ако преди 24 години някой ми беше казал, че Слави Трифонов, Татяна Дончева, Мая Манолова, Румен Гечев и Жан Виденов ще се опитват да ни оправят през 2021-ва година, щях да му се смея в лицето до откат… Сега просто съм оставил една сопа зад вратата.“

Мнение на Виктор Димчев, копнато от фейсбук…