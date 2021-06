Културистът от НАП – калинка или еднодневка?

The Best of служебните издънки на Президента

Гаф №1. Супер-спецът Спецов, който помпа мускули в НАП

Новоназначеният изпълнителен директор на НАП – културистът Румен Спецов май ще танцува само един ден. Неговият шеф – финансовият министър Асен Василев обяви, че ще пусне проверка и търси инспекторат, който да я направи, защото очевидно НАП не може да проверява сама себе си. Василев е

готов да се раздели със Спецов, ако проверката установи, че той е продал фирмата си през 2016 г., знаейки, че срещу нея тече данъчна ревизия. В резултат на тези негови действия фирмата никога не покрива задълженията си и до ден-днешен дължи над 1,5 млн. лв. на НАП. А, да – мълвата твърди, че Спецов е близък на Васил Божков от Дубай.

Гаф №2. Самият министър Асенов е неуспял бизнесмен

Служебният финансов министър Асен Василев е създател на компанията Everbread, която преди години приключва с фалит и дългове от почти 9 млн. британски паунда. Това показва публикация от 2013 г., появила се няколко месеца след като Асен Василев бе назначен от Росен Плевнелиев за служебен министър на икономиката в правителството на Марин Райков. Днес Асен Василев е служебен финансов министър. Интересно е кой го е препоръчал на президента Радев? Или пък идеята е да бъде фалирана държавата?

Гаф №3 Рашков доведе в МВР доверено момиче на Божков

Леденият Бойко Рашков назначи на ръководен пост в МВР кандидат за депутат от партията на Васил Божков. И то на ключов пост. 40-годишната блондинка Елена Павлова Фичерова-Караиванова стана началник на кабинета на вътрешния министър. Дамата е сред учредителите на партията на Божков „Българско лято“ – това показва учредителният протокол на партията от 3. януари 2021 година. Нещо повече, дамата е избрана за член на Изпълнителния съвет на „Българско лято“ под номер 13. От официална справка в ЦИК става ясно, че Елена Фичерова-Караиванова е регистрирана като кандидат депутат от партията носител на Божков - Българско национално обединение-БНО в 23 МИР-София. Там водач беше Васил Божков, а дамата е в листата под номер 9…

Гаф №4 Самият Бойко Рашков, който се е клел пред портрета на Джерджински

„Той е комунистически следовател от Живково време, закърмен с идеологията и методите на ДС. Бивши комунисти няма, и назначеният от Радев служебен министър го доказа нагледно. Но сме омерзени от факта, че 30 години след демократичните промени продължават да изпълзяват и да заемат важни държавни длъжности комунистически кадри, които не крият реваншистката си същност.“ Това заявиха от пресцентъра на СДС в писмо до медиите по повод поредната болшевишка изцепка на избраника на Радев. Дори и непредубеденият зрител съзира в сините му очи решимостта на Рашков да възстанови лагера „Слънчев бряг“ край каменната кариера на Ловеч и да възвори в него всички „бивши хора“, журналистки, които задават неправилни въпроси и прочие идеологически отпадъци като седесари, гербери, патриоти, земледелци, набожни, турци, цигани и други непълноценни…