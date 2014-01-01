Когато Стафидко Чукчуков срещна Сафридка Пелтекова

10 години строг тъмничен затвор за родители, които обременяват потомците си с имена като Зелка, Клозетка и Желгъзко

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Представете си следната ситуация – погребение на възрастен съсед. Няма как да не отидеш на гробищата. И докато близките на покойника плачат, погледът ти случайно попада на съседния надгробен паметник: „Тук почива Винету Келешев“. Започваш отчаяно да се щипеш по бедрото, за да не се разсмееш с глас. Отместваш веднага погледа си и той попада на пресен гроб, над който се ветрее некролог: „Тъжна

вест. Напусна ни Кимирсен Кокошков“. Тук, дори да си от армиран хидробетон, не издържаш и прихваш. След което дълго кашляш и напускаш сконфузено и преждевременно тъжното събрание. В резултат дъщерята на покойния съсед не ти говори в продължение на 9 месеца…

Мдаа… Освен, че дават поводи за междусъседски пунически войни, родителите, които с лека ръка дават причудливи имена на своите деца, създават редица психологически проблеми на своето потомство, които варират от заекване в клас, придобита агорафобия, като може де се стигне и до суицидни комплекси. Ами да – представете си, че се казвате Клозетка Карамустакова – кой мъж ще пожелае да свърже живота си с вас?!

Затова, от тази висока трибуна, ние призоваваме Законодателят да се погрижи незабавно и да предвиди от 5 до 10 календара строг тъмничен затвор за родителите, които лекомислено доживотно обременяват потомците си с имена като Шкаф или Сафридка!

И ако си мислите, че ние тука от скука седим зад клавиатурата и си ги измисляме, ето един списък от съвсем реални имена на наши сънародници:

Автономка Торимацова

Автономка Шестакова

Аида Пелтекова

Анна Кокошкова

Ария Тодорова

Африкан Симеонов

Ахил Карамузов

Братухчо Въчев Братухчев

Бригадир Цветков

Брилянт Иванов

Букетка Градинарова

Буря Курташева

Бърза Кехайова

Бърза Куршумова

Ваньоздрав Яназов

Великан Тодоров

Веселазасмяна Тодорова

Винету Келешев

Вовеки Веков Иванов

Вино Генов

Врабчо Врабчов

Галилей Хайверов

Генчо Бърборков

Георги Дришльов

Георги Макаронски

Гита Пътечкова

Гранит Ангелов

Грамофонка Николова

Графиня Скринска

Грозьо Мазников

Груд Бодуров

Грудка Кецова

Гугутка Недялкова

Гуца Контопишева

Гъдьо Гъдев

Гъркиня Янкова

Гъргурин Китов

Гьончо Горчев Гьоков

Джанка Таралингова

Дима Златнотенджерова

Димитър Вампиров

Димитър Печикамъков

Доброелена Семкова

Дойничка Многознаева

Драгни Балахуров

Дренка Цървулкова

Дроздостой Стоянов

Дъга Динева

Дюля Пендова

Европ Европов Кирилов

Едисон Йорданов

Елена Пищовколева

Елесия Сайдерова

Елисавет Ъков

Естислав Площаков

Етко Хвърчилков

Жана-Дарк Илиева

Желан Борсуков

Желгъзко Ванков

Заварин Ждраков

Зайо Заев

Захаринка Мазнева

Здравец Ручейски

Зелка Пръвчева

Златохрист Месаров

Идеал Тухчиев

Изгрев Топков

Изографил Яков

Испиридон Вражалски

Касиер Бранков

Кимирсен Зенгинов

Кинче Кривошапкова

Кипрен Зеленски

Кирил Пърдачки

Кирка Градинарска

Кифирка Чупетловска

Клечо Клечев

Кокона Катърова

Красимир Червилов

Крачун Чокълтов

Крачун Паранкинов Първулов

Куртезия Димитрова

Курти Лападуди

Куцар Фенеров

Кучо Кучев

Къдрин Дъртаков

Ласкар Възвъзов

Латинка Черноземска

Левент Кьоров

Ленин Шилигарски

Ленин и Сталин Кръстеви

Лиляна Кучкуделова

Лимон Генов

Лимонка Крушовска

Лисо Лисов

Лоно Джогов

Лука и Лушка Тъпанарови

Лъв Панайотов

Майски Рангелов

Мануел Чутурков

Маргарин Асенов

Марулка Митева

Марулка Зуркова

Маруля Николова

Маса Стаменова

Мечо Чавдаров

Мишка Върбанова

Морава Младенова

Морена Пичурова

Мрамор Полежански

Мрянка Караденева

Надежден Тошев

Нана Певецова

Нарцис Торбов

Небесна Марзаванова

Недолюбен Николов

Нежен Венчев

Нива Пашова

Николай Американски

Океан Мадански

Октомврийка Николова

Орел Смилев

Орфей Орфеев

Паганини Канчин

Пагонка Димитрова

Партизан Миленков

Патко Патков

Патьо Пондьов Бътовски

Патьо Самоходов

Паца Пачаръзка

Пацка Куртажова

Пейка Плочкова

Пеперудка Йоткова

Перко Смърдански

Петилетка Пенджакова

Петя Нафталинова

Пеша Шкембова

Пешка Чернокожева

Пешо Клатуров

Плачко Търкаланов

Плутон Вакрилов

Поема Иванова

Поляна Руйчева

Портокал Портокалов

Препия Стаматова

Прилеп Прилепов

Прошко Прошков

Пръвчо Пръвчев

Пульо Пулев

Пъшо Парашкевов

Рад Манавски

Райна Точева-Клопова

Рикардо Гъров

Родоп Вълканов

Рою Роев

Салфетка Габровлиева

Салфетка Иванова

Самолетка Първанова

Сандо Чуков

Сафридка Панова

Сашо Овнарски

Семка Пройкова

Семко Семковски

Сийка Каросерова

Симфония Младенова

Скерльо Скерлев

Славка Кочеткова

Снежанка Барболова

Сокол Пепелянков

Солидар Кесьов

Спанак Попов

Спартак Римпопов

Спасител Златков

Спермо Николов

Стадион Колев

Станетко Пикянски

Стафидка Чобанова

Стева Плюцова

Стенограф Николов

Стефан Цицков

Стихия Балканска

Стоименчо Каманяров

Столетник Стойков

Стоман Каракашев

Стоян-Клод Чуканов

Стрелка Павлова

Сульо Сулев

Сълзина Мамарова

Ташо Мераков

Ташо Мъдев

Ташунка Пеева

Телефонка Негритова Коритарова

Тинтява Мустакова

Титко Педалов

Тоалетка Зикова

Тодор Рошльов

Тодор Тъпчилещов

Тонет Въртунински

Топчо Кодуков

Тотко Мисробов Татьозов

Точко Токов

Трендафил Кукуригов

Трендафил Юрганчев

Трифон Клатикрушев

Трошка Пръндачка

Трудолюб Монтянов

Труфи Бобев

Унчо Топчийски

Уржум Луланков

Утеха Яркова

Фльорца Котарачкова

Фото Костов

Франчешко Колипатков

Хайвер Георгиев

Хамомилия Васовa

Харалампи Чукчуков

Хвърчилко Хвърчилков

Храбър Геройски

Храбър Катъров

Храбър Кобиларов

Христо Лимонадов

Цветана Попишка

Цаца Зорова

Ценцерушка Андреева

Цецко Поаков

Цоликофер Недялков

Чайка Бележкова

Чайка Копривенска-Кютюрова

Червен Еленов

Черешка Червенкова

Чимко Станишев

Шаро Мутков

Шумейкър Йорданов

Шунка Сапунджиева

Щильон Щърбов

Щоно Щонов

Щраус Занов

Ягода Вампирска