Искаш ли да станеш Илюминат? Обади се на този мейл

Как и защо обвеяната с мрачна слава конспиративна организация закъса за членска маса

Съвременните привърженици на конспиративните теории са убедени, че зад всички световни злини стои бил Гейтс със своето неимоверно голямо богатство. Но по-консервативните шпиономани знаят, че зад световните обществени катаклизми стоят Илюминатите! Повод да си поговорим за тях е фактът, че от вчера много електронни пощи са задръстени със странни писма със следния текст: „Do you desire Fame, Riches, Powers, Wealth and do you want all your dreams to come to pass? Are you an upcoming artist, dancer, businessman etc the Great Illuminati Society offers you a life time opportunity of making your desires come to accomplishment. If you are interested contact us now for more information on how you will be fully initiated to the Illuminati and get all you seeks in life. email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. “

Тоест, „Желаете ли слава, богатство, власт, имоти и искате ли всичките ви мечти да се сбъднат? Вие сте известен художник, танцьор, бизнесмен и т.н. Обществото на Великите илюминати ви предлага възможност за цял живот да накарате вашите желания да се сбъднат. Ако се интересувате, свържете се с нас сега за повече информация как ще бъдете напълно посветени в Илюминатите и ще получите всичко, което търсите в живота.“

Орденът на илюминатите (от латински: illuminati – просветлени, озарени) е тайно общество, основано в Инголщат, Германия на 1. май 1776 г. от философа Адам Вайсхаупт. През 1785 г. бива забранен в Бавария. Джон Робисън е шотландски физик и натурфилософ, който 8 години след началото на Френската революция, обнародва книгата си „Доказателства за тайния заговор срещу всички религии и правителства на Европа“, в която обвинява свободните зидари (freemasons) и Ордена на илюминатите в подстрекателство на Френската революция. Самият Робисън е бил свободен зидар, но по това време в масонските среди има разкол (1753 г.), който ги разделя на континентални и англо-саксонски свободни зидари. По-голямата част от сведенията си Робисън получава от бенедектинския черноризец Александър Хорн, който по времето на Френската революция е таен агент във Франция.

Но, ако илюминатите днес са повече митология, то масонерията е жива реалност. В България днес масоните са около 10 000 души – това са бизнесмени, магистрати, политици, писатели, лекари, журналисти, артисти, театрали, които се самоопределят като „каймака на обществото“. Техните „братски“ отношения, обаче, в много случаи са за сметка на интересите на обществото. Затова спешно е нужен Закон за обявяването на принадлежност към тайни общества – за всички кандидати да влязат в една от четирите власти: Парламент, изпълнителна и съдебна власти, медии.

А относно вчерашната спам-акция – очевидно това е нов „оригинален“ опит на закъсали измамници, които се надяват да бръкнат в нечия по-тлъста банкова сметка. Затова молим г-н Бойко Рашков да се намеси!